【百感交集】毛加恩讓高以翔「出席」婚禮 賓客傷感拭淚 (21:09)

台灣型男高以翔前天猝逝，終年35歲，高以翔原定今日（29日）出席好兄弟毛加恩婚禮，並擔任伴郎，惜如今天人永隔。毛加恩和羅雯忍痛如期完婚，在酒店舉行婚宴，筵開65席，藍鈞天﹑吳建豪﹑陳建州和老婆范瑋琪等出席，不過他們婉拒受訪。毛加恩今天特意穿上高以翔自創品牌的YOYUU西裝，希望以這個方式，能讓遠方的好兄弟見證他的人生大事。

一對新人在今午5點左右，於親友見證下舉行儀式，毛加恩的學妹袁詠琳拍下證婚過程，一對新人及眾賓客百感交集，只要期間有人提到高以翔，便禁不住難過流淚，尤其在牧師講誓詞時，不少賓客也低頭抹淚，氣氛傷感。而袁詠琳亦傷感寫道：「我們想你」、「今天大家的心情都很複雜，但是我們知道你一定希望我們好好的」。

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（即時娛樂）