【悲喜交集】為高以翔默哀1分鐘 新郎哥毛加恩傷感致辭 (22:02)

毛加恩今晚（29日）和羅雯在台北舉行婚禮，高以翔原先擔任伴郎，前天在內地錄影綜藝節目時意外離世，終年35歲，毛加恩和羅雯忍住悲傷如期舉行婚禮。

據台灣傳媒報道，毛加恩在婚宴上致辭時，特別提到好兄弟高以翔，他說：「如果今天高以翔在的話，他應該已經開始在灌大家酒了，或者是先被我一些阿姨拉去拍照。」在場不少賓客禁不住流淚，毛加恩續說：「這兩天對我來說，其實非常困擾，一邊要好好辦婚禮，一下又收到無法接受的事...看到他的照片就知道，他是一個帥哥，在場有很多人都是他的朋友，也都知道我們是都分不開的，他不只是帥哥，還是一個多真、多善良、多有愛心的一個人。他永遠會把其他人放在他的心，這就是高以翔！」

毛加恩之後痛心地表示：「我不知道他為什麼會這麼突然的就離開我們，但是我相信上帝對他有更好的安排。希望今天在場的每一位，都可以珍惜身邊的好朋友及愛你的家人，因為我們不會知道他們什麼時候會離開我們。」毛加恩又特別感謝老婆羅雯對他的包容。另外，毛加恩最後請在場所有人，為高以翔默哀1分鐘，場面傷感。

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（即時娛樂）