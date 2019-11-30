忍痛賀毛加恩結婚 陳建州︰我們知道高以翔也來了 (13:57)

陳建州（黑人）與太太范瑋琪（范范）痛失好友高以翔（Godfrey），昨晚懷着複雜心情參加好友毛加恩與羅雯的婚宴，范范席上為一對新人獻唱，送上祝福。夫婦二人先後在社交網貼上婚宴照片，黑人留言︰「用最喜樂的心祝福 @maomao31（毛加恩Ig名字）& @tiffanywenlo（羅雯Ig名字）永遠幸福美滿！今天這場婚禮我們知道 @godfreygao（高以翔Ig名字）你也來了...我們都會為了你更勇敢、更努力的過每一天！希望你在天上能得到安息，我們大家都很想你！We Love u forever﹗」

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范范除了婚宴相外，還上載了昔日與高以翔的合照，她說︰「恭喜毛毛和Tiffany，做出了人生最重要的決定～祝福你們平安喜樂滿滿！更重要的，是把最好的朋友GODFREY的愛，繼續努力進行下去！昨晚內心真的是百感交集，但，我，我們都知道，他其實是在我們身邊的，他將會永遠的活在我們心裏，再次祝福你們！ 深深的～@maomao31 @tiffanywenlo @godfreygao」

（即時娛樂）