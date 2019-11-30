為仔女放棄愛情 葉蘊儀︰孩子成長比我結識異性重要 (17:05)

葉蘊儀日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。13歲入行的她早於1988年15歲時已憑《孔雀王子》阿修羅紅遍日本，後來更攻陷韓國、台灣巿場，成為一代亞洲女神。不過，葉蘊儀1995年突然息影下嫁圈外前夫陳栢浩，兩人5年後離婚收場。

她說︰「我當時只做了8年娛樂圈，但對我來說好似好長，當中有開心、不開心。不開心時會哭，因為不知道別人為何鍾意我，感覺很不實在。可能粉絲很喜歡我的歌和戲，但我不覺得自己靚，不覺得自己演戲好，覺得自己沒有一樣嘢叻。拍電影是不實在的工作，票房好不好，別人用不用我，都不是自己掌握到的事。」

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葉蘊儀與前夫的婚姻已維持了5年，最終離婚收場。提到當年息影結婚，葉蘊儀說︰「我很任性，結婚時沒告訴任何人，想做就做。（沒想過有什麼後果？）沒有。（有沒有後悔當時的決定？）我從來不後悔，當時的決定一定有當時的原因。（婚姻失敗也不可惜？）這是一個成長過程，沒有失敗就不會成長。」

她透露離婚後身邊有不少追求者，有些也幾好，但她為了對子女公平，所以一直單身至今。葉蘊儀說︰「我覺得不應該要小朋友去接受第2個或第3個人。這樣不太好，身教很重要。如果我跟不同的人約會，對他們來說，這樣男女關係太不好了﹗（為仔女犧牲了自己？）我不在乎，無所謂。他們的成長和本質，比我能否結識到異性更重要。」一對仔女已長大，葉蘊儀說現在很享受單身生活，有沒有另一半也可以。

（即時娛樂）