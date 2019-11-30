【單拖外遊險遭性侵】陳慧敏被迫觸碰「老師」私處3次：很驚恐 (17:46)

歌手陳慧敏（慧敏哥）挑戰「100天旅程」，由今年9月開始，慧敏哥開始她的「唱遊記」單拖遊走古絲綢之路、巴基斯坦、印度、伊朗和埃及等地，期間陳慧敏在社交網吐苦水，自爆遇到性騷擾事件，她曾在印度被人撞擊胸部，日前又在instagram自爆在開羅的驚險事，令她猶有餘悸。慧敏哥表示在開羅期間，被「老師」以按摩為名，期間還脫去她的胸圍，她的身體被迫觸碰到對方私處3次，事後慧敏哥自責愚蠢兼沒有戒心。

她說：「我真的不敢相信我遇到這種事。

11月26日，埃及時間凌晨4點40分，去雅典；11月27日，雅典時間早上7點45分，去土耳其；現在是土耳其早上的10點25分。是我懦弱，昨晚感覺真的沒法再面對開羅，只是在埃及逗留3日，瘋狂的，臨時買的機票離開。

回想第一天到達開羅，感覺良好，還覺得有幸遇到一位當地人老師，他很友善講解很多關於埃及的事給我聽，第二天，他約我，帶我去吉薩金字塔，感覺不錯，他人很友善。

第二天我看完金字塔之後，他説他做義工常探訪的一位獨居婆婆就居住附近，她人很好，想帶我去；在這兩日的相處，我並沒有覺得他是壞人，所以我答應了。

到達婆婆家，一切很正常，她很高興我去探訪，為我們準備茶，一切如常。三人聊天中，我聊到我之前在印度扭傷了腳，到現在還沒有痊癒；那位老師說他懂得治理，想幫我，我婉拒不好意思，他卻很堅持，而婆婆又在，她很熱心為我準備熱水盤（盆），我想應該沒大問題吧，所以就答應讓他治理，而這一切也沒有異樣。

之後婆婆走到房間睡覺，剩我們兩人在客廳，他說看見我經常按自己的肩膊，又說可以幫我治理，叫我轉身，我當時沒有介（戒）心地照做，怎料...他突然拿起我的衣服！我非常受驚嚇，本能反應的抗拒動作，他說不要怕，他只是想幫我，而我真的很愚蠢，竟然相信他只是想幫我，但之後可怕的是，他竟瞬間把我的胸圍扣除下，再突然把我抱起，讓我的身體觸碰到他私處，三次；我很驚恐，整個過程我一直處於嚇呆了的狀態，而這十分鐘他重複地撫摸我的背，我竟沒辦法動，原來那種害怕，是真的會讓人沒辦法發聲；心裏有種種的驚栗（慄）畫面，我怕他是個變態殺人犯，或要拿我的腎。

幸好之後我順利而冷靜地離開，坐上回hostel的的士，但整個人沒有了靈魂... 整頓之後回想，我真的很生氣為什麼我沒有辦法說“不”。我就是那個相信世界到總是好人，又懦弱得不懂保護自己的蠢材。

然而第三天醒來，覺得自己還可以繼續努力堅持；就在博物館門口，只想和另外一位女生拼在一起請一個導遊，免得用太多金錢，但竟然有十幾位壯漢圍著我們，瘋狂說不能這樣，逼我們分開，好可怕；再走到尼羅河邊想坐帆船，卻斷遇到詐財的人硬要拉我到他的店，將我的名字寫在他的畫上，然後要我付款，我不給，他還很不禮貌地對待我。

呆滯在河邊，面對這一切，站在車子狂飆又永遠不會停街道面前，看著沙塵滾滾的開羅，我整個人很空蕩，很累。

我知道埃及仍然有太多美好的地方，只是我不幸，在頭三天就整個人破碎了。希望以後有更強大的心，再去面對這個城市。

我12歲的夢想，終於到達，但竟然這樣就離開。沒料到夢想在現實中，存在這樣的差距；

也許，這就是上天要我學習的課題吧。現在，我仍然感激埃及給我的一切，我會成為一個更勇敢的旅行者，再挑戰你，再見。 #2019年11月27日 #第80日 #唱遊記 #埃及 #雅典 #土耳其」

（即時娛樂）