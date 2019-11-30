偕吳鎮宇演虐心劇情鬥戲 李嘉欣︰粵語台詞讓我增添自信 (19:05)

李嘉欣、吳鎮宇在內地綜藝節目《演技派》中，以全廣東話對白演出楊貴妃的單元故事。（微博圖片及片段截圖 / 明報製圖）

李嘉欣早前復出幕前，參與內地綜藝節目《演技派》，飾演楊貴妃，與吳鎮宇做對手戲。李嘉欣參與的一集單元故事終於播出，講述唐玄宗（吳鎮宇飾）帶楊貴妃逃難，將士們要求唐玄宗處死楊貴妃（李嘉欣飾）。楊貴妃知道唐玄宗下不了手，於是趁跳舞時拿出髮簪，裝作要刺殺唐玄宗，讓對方有理由賜死自己。

故事情節虐心，加上兩人的演技，令不少網民看完後非常感觸。最特別的是整個單元竟是全廣東話對白，連其他由內地演員飾演的配角也被配上廣東話，在內地節目中非常罕見。

很多網友看完後均表示好有1980年代、1990年代香港古裝電影的味道。雖然不少網民都讚李嘉欣的楊貴妃造型予人驚艷感覺，但她身材太瘦，跟歷史記載中唐朝美女的標準圓潤身形不相符。有網友就提議節目組再邀請李嘉欣演出多次，但就改為飾演身材瘦削的美人「趙飛燕」。

李嘉欣在微博分享劇照及片段，留言︰「與大家分享一下我在 #優酷演技派#中的『楊貴妃』造型，感恩能遇到這一出彩的角色。節目組很貼心，粵語版的台詞讓我對表演增添了幾分親切和自信。希望大家能夠喜歡我扮演的楊貴妃。​​​​能再次跟 #優酷演技派# 跟@鎮宇DD的豬頭俱樂部（吳鎮宇微博名字）合作很開心，整場表演下來非常happy。」

（即時娛樂）