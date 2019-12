已入圍叱咤我最喜愛的女歌手5強的方皓玟(小明),早前透露將推出一首貼近社會題材的新歌,而這首新歌《人話》今日發布,小明亦在自己的instagram上載由她本人作曲﹑作詞和主唱的新歌MV,MV片段雖然只有1分鐘,但MV則以5個多月來反修例運動事件的畫面貫穿,包括警方4點鐘記者會,以及「8.31太子站事件」的畫面,而畫面則經過特別處理。

《人話》

聽你講嘢聽到忟 用你的特殊技能扮中肯

錯就錯在已被禁 欠公允倒退的厄運

真相早已失了蹤 任你作偏頗劇情是空洞

沒對話信任已斷送 你喜愛妖言惑眾 經已看通

tell me what did you say 還擺出高姿態你講得夠未

最重要是過程缺乏証明 靠左耳穿過右耳 尖叫哭聲

tell me what did you say 良心一早已失去抹黑口耳鼻

要是暗淡世情有日放晴 你知我知佢知也知一臉莫明

人話 能猶如童話 人人如神話 人人人無差

人人同情他 無人能明他 人人人人話我話

(即時娛樂)