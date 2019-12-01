【黎小田病逝】一手捧紅張國榮 發掘梅艷芳參加新秀大賽 (13:48)

黎小田一生對香港樂壇貢獻良多，除創作過大量膾炙人口的歌曲外，亦一手捧紅過不少巨星，張國榮、梅艷芳就是當中的佼佼者﹗

1982年，黎小田帶住張國榮一同轉投華星唱片，張國榮加盟華星後的首張專輯《風繼續吹》由黎小田監製，張國榮亦因為《風繼續吹》而走上巨星路。黎小田曾透露，張國榮當年因為成績曾落後於羅文及陳百強而有點內心不平衡，他為此跟對方做心理輔導，叫他先專心推出3張唱片，之後才再考慮做其他工作，不要同時拍電影或廣告。

黎小田加入華星唱片後開辦《新秀歌唱大賽》，為樂壇注入不少新力量，首屆冠軍梅艷芳更成為一代歌后。黎小田曾在訪問中表示當年梅艷芳仍在舞廳唱歌，他從行家口中得知對方歌藝了得，遂前往捧場，一聽之下覺得梅艷芳的聲線很有徐小鳳的影子，於是叫她報名參加《新秀》。黎小田回憶當時的梅艷芳因為膽小，叫胞姊梅愛芳一同參加，最後梅艷芳贏得冠軍。

2003年，梅艷芳病逝，黎小田非常傷心，透露與梅艷芳曾計劃合作做音樂劇，連劇名也想好，惜最後因為資金問題未成事，令他一直感到遺憾。

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（即時娛樂）