【黎小田病逝】陶傑fb貼最後合照 感激為香港釀造美好回憶 (14:18)

殿堂級音樂人黎小田今早病逝,享年73歲。與黎小田份屬好友的陶傑,在社交網貼上兩人今年3月的最後合照,寫下題為「只有」的文章悼念。他說︰「今年三月底香港怡東酒店最後一日,與黎小田最後一次合影。他的音樂靈感註釋了香港一個綠酒紅燈的無憂世代,雖然他私下常說,他不是一個快樂的人。他畢竟是香港一個很感性的藝術家,因為他的性情有一份不褪的童真和好奇心。」

「香港有成千上萬會計師、測量師、醫生、工程師、銀行金融分析員,畢竟香港只有一個黎小田。雖然他有他的局限,因為香港的影視和廣東歌市場也有其先天的特徵。His limits are also the limit of Hong Kong。若生長在倫敦或巴黎,他可能是另一個John Williams,而顧嘉輝(煇)可能是另一個Andrew Lloyd Webber。但不論活在哪裏,為你生活的那個城市有最真誠的貢獻就夠了。」

「年流如水,情逝若雲,感謝黎小田先生,為我們釀造香港一代的美好回憶。」

