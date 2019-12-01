【黎小田病逝】風流一生經歷兩段婚姻 與關菊英情深緣淺 (15:32)

黎小田一生多情，曾戀上拍檔薛家燕，有過兩段婚姻的他曾與關菊英結婚兩年，惜離婚收場。（資料圖片 / 明報製圖）

黎小田一生感情生活多姿多采，曾有過兩段婚姻，可惜均是失敗收場。24歲那年，黎小田與首任太太結婚，育有一子，惟離婚後與前妻及兒子極少聯絡，而第二任妻子是廣為人識的歌手關菊英。

關菊英1972年參加歌唱比賽入行，當時只有14歲，仰慕黎小田的音樂才華，兩人未幾拍拖，展開同居生活。兩人拍拖8年，黎小田未有收心養性。有指關菊英對男友的風流事隻眼開隻眼閉，後來發現意外懷孕，為了不令男友有再婚壓力而偷偷墮胎。黎小田知道後非常內疚，為彌補過失，與關菊英在1982年結婚。不過，婚後的黎小田依然風流，更被發現背妻偷食，兩人兩年後離婚。

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黎小田曾說，關菊英是他一生中最深刻的一段情，只是情深緣淺。關菊英離婚後移民加拿大，直至2007年才復出拍攝無綫劇集《溏心風暴》，同年認識同性密友周偉利。關菊英與黎小田分開後保持朋友關係，曾於無綫節目《超級靚聲演鬥廳》再度結緣，且大方合照。今年3月，關菊英被爆身體出問題驗骨髓，她接受傳媒查詢時表示身體有少許問題，其中一項指數超標，遂聽從醫生建議抽骨髓驗，幸沒什麼大問題，但此後鮮有露面。

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黎小田1970年代戀上拍檔薛家燕，兩人曾秘密拍拖兩年，分手後昇華成為知心友。薛家燕1995年離婚，黎小田知道她嫌無綫人工低，曾推掉不欲接拍劇集《真情》，於是親自出面跟無綫高層洽談，促成薛家燕復出熒幕，再攀事業高峰。2017年，黎小田與薛家燕再次合體，為無綫主持音樂節目《流行經典50年》。黎小田去年在紅館舉行《小田金曲50年作品演唱會》，邀請薛家燕做嘉賓。他在台上自爆當年薛家燕離婚後，他曾展開追求。薛家燕笑着回應︰「你當時說『早知嫁畀我啦』，我聽到不知好嬲定好笑。」

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（即時娛樂）