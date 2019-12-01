【黎小田病逝】無綫深表惋惜︰盡力協助其家人辦理後事 (16:54)

殿堂級音樂人黎小田病逝，最後作品是無綫（TVB）音樂節目《流行經典50年》。2017年，黎小田與薛家燕、湯寶如、曹永廉合作主持懷舊音樂節目《流行經典50強》，黎小田擔任節目音樂總監，同時負責伴奏、編曲等工作。節目大獲好評，電視台後來加推《流行經典50年》。

今年5月，黎小田因肺炎入院，其後以調理身體為由辭演，薛家燕亦因工作忙碌辭去主持一職，節目改由胡楓、陳敏之、鄭俊弘、譚嘉儀等人做主持。閉關休養兩個月，黎小田7月底時曾出席《流行經典50年》聯歡晚宴，當時他明顯消瘦了不少，一臉倦容。他當時笑言對節目又愛又恨，稱電視台冷氣大，凍到他患肺炎，醫了一輪才康復。10月時曾有報道稱黎小田身體檢查時發現肺部有陰影，建議他再做詳細檢查。當時他說那段日子感到疲倦，食慾不振，正同時接受中西醫治療。

無綫電視企業傳訊部回覆傳媒查詢表示︰「無綫電視對著名音樂人黎小田離世深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，並會盡力協助其家人辦理後事。黎小田曾擔任無綫《流行經典50強》及《流行經典50年》音樂總監兼主持工作，節目廣受電視觀眾歡迎。」

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（即時娛樂）