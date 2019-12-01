【黎小田病逝】周慧敏難忘85年參加歌唱比賽獲提點 (17:37)

殿堂級音樂人黎小田病逝，生前最後為無綫懷舊音樂節目《流行經典50年》擔任主持及音樂總監。周慧敏前年曾參與《流行經典50年》錄影，和老友王馨平、湯寶如合唱。周慧敏今日在社交網上載當日在電視城內與黎小田的合照，留言︰「RIP 尊敬的黎小田先生！當年1985年18歲第一次參加公開歌唱比賽，黎先生是大會音樂總監，對我這個甚（什）麼都不懂的小妹妹參賽者很友善。」

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「記得面試的時候，他建議我如果入圍在利舞臺比賽時就不要再戴上那副厚厚的近視眼鏡，我答應了他，但因為學生哥沒有錢配隱形眼鏡，我是直接除下眼鏡上台表演，因為深近視的我看不清台下，反而減輕了一點緊張。多年後在電視節目再碰上他，他又是節目音樂總監，還為我伴奏，珍惜這次唯一一次的合作。」

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（即時娛樂）