聞黎小田死訊感愕然 鄭丹瑞難忘曾合力幫電視台「打仗」 (18:18)

殿堂級音樂人黎小田今早病逝，享年73歲。鄭丹瑞今早9時許現身醫院探望胞姊，得知黎小田離世一臉愕然。他表示入行初期曾在節目《家燕與小田》中跟黎小田合作，後來他為劇集《天蠶變》寫劇本，黎小田負責音樂部分。他知道黎小田抱病，但沒有詢問詳情，只感到非常可惜。他說︰「有次在街上遇見他，當時見他好了點，精神OK，傾了兩句。」

鄭丹瑞難忘當年麗的跟無綫「打仗」時，他與黎小田合作，對方創作音樂，他就寫劇本。他說︰「黎小田創作的歌曲，一寫就中。我們將故事告訴他，他第二天就給我們旋律，好快﹗好勁﹗是天才﹗我太太也曾在麗的當導演，跟黎小田合作過。每年麗的也有聚會，早前有見黎小田出席。近年以為他工作忙或退休，少見他出現。」

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（即時娛樂）