【高以翔猝逝】遺體明日運返台灣 父母忍痛選最帥遺照 (18:32)

台灣型男高以翔上月27日在內地錄影遊戲節目《追我吧》時猝逝，其遺體在杭州殯儀館做好防腐處理後，明日（12月2日）由中國東方航空航機從上海浦東機場運送返台灣，預計下午飛抵桃園機場。據知高以翔二哥高宇橋，將一直護送弟弟的遺體回家，屆時高以翔遺體由機場移奉到台北市立第一殯儀館辦理入館事宜，靈堂則設在金寶軒。至於告別式日期，高以翔經理人公司老闆丘秀珠的丈夫王鈞表示，必須待高以翔遺體進入一殯後才能排時間，最快也要12月9日當周。

高以翔父親曹道成，這兩日忙於跟殯葬業人員討論兒子後事；至於高以翔母親昨晚返台後，也忍痛為兒子選遺照，將會用高以翔生前最帥氣、燦爛笑容的一張照片，符合他生前溫暖貼心性格，不讓愛他的親友和粉絲過度悲傷。高以翔父母也希望兒子的後事不要拖太久，以免大家悲傷時間拉更長。

高以翔的經理人公司傑星傳播今日也發聲明，內容如下：「各位親愛的媒體好友，很抱歉也很感謝近日大家的關心和辛勞。我們親愛的以翔12/2（星期一）即將回家；預計於傍晚後由機場移靈至台北市立第一殯儀館辦理入館事宜，靈堂設置在金寶軒。非常感謝各位的辛苦奔波，請多多保留給以翔家人適度的空間，由衷感激！」

有指高以翔將長眠於新北市金山的金寶山墓園，跟已故名人如鄧麗君、嚴凱泰、李天祿等為鄰。

（即時娛樂）