【黎小田病逝】呂方感謝提攜 家英哥難忘鋼琴伴奏南音 (19:06)

羅家英（左起）、湯寶如及黃凱芹分別在網上發文悼念黎小田 。（資料圖片／湯寶如Instagram圖片／明報製圖）

殿堂級音樂人黎小田（Michael）今早病逝，享年73歲。不少圈中人在網上發文悼念Michael，呂方感謝黎小田的提攜，「感謝你當年的提攜，讓我成為了歌手。我的恩師黎小田先生，永遠懷念你！」

曾在無綫節目《流行經典50年》中合作過的湯寶如，在Ig上載一張在錄音室的合照，並簡單寫上「Micheal 永遠懷念你」。

黃凱芹借用《大俠霍元甲》的歌詞向Michael致敬，「香港音樂教父 黎小田老師 1946-2019 『萬里長城永不倒、千里黃河水滔滔』⋯⋯ 黎小田老師，謝謝你數十載創作了那麼多不朽的音樂作品，我們將永遠懷念您。​​​​」

羅家英憶起當年的合作，「十二月一日，黎小田先生因病辭世，香港藝人，音樂人又少一位天材（才）了，張國榮説，介紹我的好朋友出場，黎小田。以後我們唱卡拉0k就會看到他兩位了。天國相聚，好多説話要談。我的電影七月十四男燒衣，我唱南音，小田兄用鋼琴伴奏，加上配樂，古天樂去報仇，很有氣氛。獨特。小田兄，慢慢行，走好」

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（即時娛樂）