【現身檳城】近千市民逼爆商場 城城化身5分鐘店長  (20:18)

郭富城成為浪琴表全球代言人接近14個年頭，他近日獲品牌邀請，因而首次踏足檳城，出席於當地舉行的專賣店開幕盛典。抵達當天，城城品嘗地道的檳城美食，吃了一頓美味的「娘惹菜」，包括醬油煎大蝦、咖哩魚等。大快朵頤後，翌日城城現身檳城的時尚地標Gurney Plaza ，出席品牌的專賣店盛會，近千名圍觀市民令現場擠得水泄不通，城城要20名保安人員開路，才能抵達中庭的主舞台；沿途不少市民爭相合照，又大呼「城城靚仔」，城城亦友善揮手回應。

城城在台上表示：「我常去馬來西亞，主要是吉隆坡和怡保。檳城是第一次，覺得這城市很漂亮，很有小城風光，而且觀眾朋友很熱情，食物亦很美味。我對馬來西亞有一份很特別的感情，因為我在怡保拍攝《父子》，該片又拿了金馬獎，所以特別有回憶。我希望有機會再來拍戲及做演唱會。」其間，司儀指城城主演的《無雙》，早前在檳城也大受歡迎，現在大家也期待城城的新作《麥路人》，城城說：「我希望繼續拍攝好的電影作品，給支持者分享。」城城再三表示，希望大家繼續支持他的電影和音樂。

之後，城城入店內參觀；當記者請他在櫃枱前擺甫士時，城城化身5分鐘「店長」，向現場朋友介紹櫃內最新款的手表，完全展現最佳代言人的風範。席上，有人問城城會否送品牌的手表給女兒？城城稱：「一定會！待她們長大一點點，選適合她們的款式，還有要傳承優雅生活態度予她們。」而他亦希望有機會帶囡囡及家人來度假。完成活動後，城城乘早機返港，為郭媽媽慶祝生日。

（即時娛樂）