【黎小田病逝】朱潔儀發文悼念：痛失了一位良師益友… (20:23)

殿堂級音樂人黎小田（Michael）今日病逝，享年73歲。朱潔儀在社交平台發文悼念Michael：「今天……痛失了一位良師益友 感謝你常常提攜我，在歌唱上、藝術上都給與（予）寶貴的指導和意見。你喜歡笑，性格開朗，受朋友愛戴；雖然在鋼琴前教我唱歌時是兇巴巴的……但我知道是你對音樂的執著和對我的嚴謹。你喜歡吃，說好了再約吃飯，吃你最喜愛的花膠…… 別了，香港一代音樂大師，Michael，我們永遠懷念您 #黎小田音樂大師」

朱潔儀接受《明報》電話訪問，她指Michael曾找她唱陶傑執導的電影《愛‧尋‧迷》主題曲，「他教我點唱、邊句輕重、感情位怎放…跟他上課時很嚴謹，嚇得我亦要好好背熟歌詞，所以在錄音室兩take完成」。

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（即時娛樂）