各撐大女參加巴黎成人禮 李連杰邱淑貞合體勾起網民回憶 (23:54)

李連杰跟大女Jane Li及細女Jada Li開心合照，他又跟細女扮鬼扮馬展現調皮一面。（Ig圖片/明報製圖）

李連杰與太太利智的大女Jane Li、邱淑貞與丈夫沈嘉偉的大女沈月，昨晚獲邀出席於巴黎舉行的巴黎成人禮舞會，同場還有西班牙歌手Julio Iglesias的孖女Cristina及Victoria、美國億萬富豪家族後人Kayla Rockefeller等。Jane Li與沈月這兩位星二代漂亮登場成焦點外，各自現身撐女兒的李連杰及邱淑貞難得同場亦是亮點之一；李連杰與邱淑貞當年曾合作拍攝電影，最為人記得是兩人於《倚天屠龍記》分別飾演張無忌和小昭，昔日拍檔再聚首，齊齊見證下一代長大成人，勾起不少網民的集體回憶。

除了大女，李連杰亦偕同細女Jada Li、邱淑貞也帶埋二女沈日出席舞會，四人還合照留念；照片中，李連杰身穿深色西裝戴上圓框眼鏡，精神奕奕；邱淑貞以Deep V連身裙示人，美艷大方，不少網民大讚兩人保養得宜。

李連杰大女Jane Li日前在社交網貼出跟爹哋與妹妹的3人合照，有指是次利智亦有同行。現年19歲的Jane Li，還拍攝短片在網上自我介紹，她說自己正就讀美國哈佛大學有關經濟科目，謙稱自己中文差會努力學習，平日喜歡跳舞、讀書、跟朋友聊天。

沈月也有拍攝短片自我介紹，她用普通話表示：「我叫月月，今年18歲，8月出生是獅子座。喜歡吃回鍋肉、pizza和烤鴨，今次感到特別興奮和緊張。」有網民讚她說得一口流利普通話，更遺傳媽咪邱淑貞的靚樣。

巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes）又稱巴黎成人禮舞會，是國際社交界年度盛事，每年均在美國感恩節期間舉行，獲邀出席的20多位名門閨秀，年齡介乎16至22歲，均來自世界各地社會地位顯赫或具社會名望的家族後人；過去，賭王何鴻燊四太女兒何超欣、林建岳女兒林心兒及利孝和夫人孫女雷正殷都有參加。

（即時娛樂）