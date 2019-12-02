【強調冇被性侵】遊埃及遭非禮 陳慧敏自責愚蠢和不幸 (12:17)

歌手陳慧敏今年9月開始挑戰「100天旅程」，獨遊巴基斯坦﹑印度﹑土耳其﹑伊朗和埃及等國家，日前她在ig自爆在開羅疑遭非禮，被當地一名「老師」以按摩為由，被迫觸碰對方私處3次，不過陳慧敏昨天在ig澄清：「我沒有被性侵。」 她撰下長文再次解釋事件，並感謝各位朋友關心，她說：「讓大家擔心，我心感抱歉。」

陳慧敏說：「但確實是有遇到被非禮的事，現在人已離開埃及在土耳其，非常安全，在繼續我的100天旅程。我今次的不幸遭遇，我最難過的是我相信了一位只認識2天的朋友，而他欺騙了我的信任，我也沒有保護好自己；我不希望有同類型的事在其他女性旅客身上發生，希望大家以此為鑒（鑑）。」

陳慧敏續說：「這事件的發生確實崩壞了我的埃及之旅，但我並沒有因此而對這個國家有極大負面想法，也不覺得一個人在埃及旅行是一件不可能的事，因為每個國家都有好人和壞人，今次只是我太愚蠢和不幸，但和我到訪過的中東國家（如巴基斯坦、印度、伊朗）相比，的確在這非洲國家埃及的男士給我的感覺最強勢，會遇到毛手毛腳的人機率較大。

作為一個旅行者，任何事情都有可能在旅途發生，學識保護自己，學識面對，學習成長，也是生命的意義，而幸運的是我在旅遊84天的時間，90%的時間都非常美好和遇到無數好人的。在此祝福所有在埃及的旅行平安，看見美好，我會好好照顧自己的，感謝大家的愛。（懇求認識我父母的朋友，請不要告知他們，感激不盡。）」

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（即時娛樂）