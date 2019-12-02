【細訴「父子情」】視張國榮為契仔 黎小田被哥哥踢爆愛哭 (13:57)

殿堂級音樂人黎小田昨晨（1日）病逝，享年73歲，一代音樂大師離世，曾與黎小田合作藝人感悲傷。黎小田是不少巨星的伯樂，其中包括黎小田的契仔兼已故巨星張國榮（哥哥），「ATV亞視數碼媒體」的facebook專頁，今早上載當年哥哥和黎小田珍貴片段，片段中二人細訴「父子情」。

哥哥說：「我記得我讀幼稚園時，有睇過黎小田《神童捉賊記》，雖然是殘片（粵語長片），但他是我的學習對象。我覺得他有少少怪，他是出色藝術家，有時又可以隨波逐流。 為什麼這樣說？我有鋪癮『鋤大D』，他第一個發起先，好豪爽，因為藝術家脾氣好怪﹑好自我，但小田個人好爽，他好鍾意埋名人堆，好似黃玉郎和林建岳等，個人好世故。」

哥哥在片段中又爆小田愛哭：「他好喜歡哭，乜都喊餐飽。最深印象兩次你喊，第一次關菊英，可以提的嗎？他作了首《不怕寂寞》，然後他彈melody我聽，他彈melody，我唱兩句時，他又喊。到我告別演唱會，最尾一場，我本身已忍住，因為情緒高漲，我忍了半場，黎小田出來彈琴，但感情好精彩，他眼淚流出來，搞到我都不好意思。」

小田則爆當年哥哥參加歌唱比賽，他竟然被哥哥窒，小田笑稱：「真係冇理由。」

哥哥則解釋：「當時0靚仔唔識死，未見過世面，覺得什麼都公平的，他（小田）在廠內霸道到，連蔡和平都聽他指揮，大晒咁樣，咁反面教材，個個都怕他（小田），但我唔識死，當年唱的歌水蛇春咁長，其實原裝有12分鐘，我已減了一半，已經不高興，為什麼唱歌要減一半？他（小田）說不可以，給你3分鐘唱晒，我說："it doesn't make sense""，沒可能的。但他有他的理由，當時比賽歌只可唱3分鐘，那次事件小田對我加深印象。」

小田亦說：「這個0靚仔參加歌唱比賽，很大膽又有風格。」小田感激哥哥幫他不少忙，而哥哥亦禮尚往來，指小田給他很多機會，華星年代他的唱片亦由小田擔任監製，雖然Studio較差，但當年有好多hit歌，所以在華星年代的日子值得懷緬。

（即時娛樂）