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【愛國藝人】鍾鎮濤親筆題字撐警：忠誠勇毅 心繫社會 (15:28)
文章日期：2019年12月02日
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鍾鎮濤繼續撐警，並在微博上載由他親自題字的毛筆書法。（微博圖片/資料圖片）
阿B題字「忠誠勇毅 心繫社會」撐警。（微博圖片）
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曾於6月底出席撐警集會的鍾鎮濤（阿B），早前獲內地傳媒表揚為愛國藝人，昨晚阿B將撐警書法上載微博，原來是他親自題字：「致香港警察 忠誠勇毅 心繫社會」，獲不少內地網民激讚。
（即時娛樂）
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