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【愛國藝人】鍾鎮濤親筆題字撐警：忠誠勇毅 心繫社會 (15:28)

文章日期：2019年12月02日

曾於6月底出席撐警集會的鍾鎮濤（阿B），早前獲內地傳媒表揚為愛國藝人，昨晚阿B將撐警書法上載微博，原來是他親自題字：「致香港警察 忠誠勇毅 心繫社會」，獲不少內地網民激讚。

（即時娛樂）

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