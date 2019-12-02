【如期開騷】鄧小巧感觸爆喊：今年做音樂會比想像中困難 (15:58)

鄧小巧昨晚於旺角舉行首個個人演唱會《My Healing Live 2019》，鄭欣宜、許廷鏗、林欣彤、RubberBand的6號及泥鯭捧場。雖然社會動盪，甚至場館外有示威活動，小巧仍順利開騷，她在台上有感而發流淚說：「2019年做一個音樂會比想像中困難、忐忑，多謝觀眾在這樣的時勢、心情下仍願意來聽我唱歌。我有擔心過（演唱會）會不會取消，但在什麼情況下要取消？開會時期，好多事發生，好多火焰，好多眼淚，同事幫我重拾心情。」

今次開騷小巧特別安排在散發香薰氣味的舞台下，配以多個女人味甚濃的造型獻唱，為觀眾帶來不同觀感。她更特別邀請了因病停工的藍奕邦擔任嘉賓，兩人還合唱《強弱》，藍奕邦感激說：「她用我的歌，養了我4年，還常吼住我個加拿大戶籍，不如我們假結婚吧！大家影多些相，將來見移民官可拿來作證。」

完騷後，小巧接受訪問。她坦言今次開騷很艱難，因很多大小活動都被取消，特別數星期前社會狀態不好，也很擔憂，當時已打定最壞打算，但認為在這個時候，應該更需要堅持自己有責任去做的事，她很開心能幫歌迷於幾小時忘卻一點煩惱，她說：「我已喊得好少，綵排時喊得更多。」

（即時娛樂）