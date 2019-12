陳喬恩孖艾倫微博認愛：愛情不會放棄每個相信它的人 (16:25)

被封為「台灣四大黃金剩女」之一的40歲陳喬恩,早前在內地綜藝節目《女兒們的戀愛》第2季中,成功與31歲的大馬富二代曾偉昌(艾倫)配對,陳喬恩事後受訪時表示:「愛情沒有放棄我,有一個人可以為我那麼勇敢!」艾倫說知道跟陳喬恩一起,他會受到很多外界眼光,但他願意去克服。

陳喬恩與艾倫今日分別在微博上載黑白合照並認愛,相當sweet。陳喬恩留言:「來錄《女兒們的戀愛》就是來戀愛的 我不是為了通告費來的 謝謝節目組 謝謝海豚的祝福(海豚也不是節目組發來的) 沒劇本,沒台詞 謝謝關心 愛情沒有放棄我 愛情不會放棄每個相信它的人 @Alanchenart」 ​​​​

艾倫表示:「In the world of billions of people, we were meant to find each other. Love never leave us or anybody. A life of few decades is too short for anything, so just be brave to love! The happy moments seen by all, can only be truly felt by two. Thank you Mango TV, viewers and the family of dolphins for the blessings. Thank you Joe. @陳喬恩」大致意思指在數十億人的世界中,兩人注定找到彼此。愛永遠不會離開我們或任何人。幾十年的生活對任何事物來說都太短了,所以勇敢地去愛。

