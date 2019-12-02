【助陣搖滾美食節】霆鋒煮嘢唱歌一腳踢 祖兒自嘲似癲婆 (16:46)

由謝霆鋒主理，一連兩日於澳門舉行的「美獅鋒味搖滾美食節」，昨晚（2日）邀來容祖兒及羅力威助陣。為配合搖滾主題，羅力威以皮褸造型上陣，並以《雙子情歌》打頭陣，之後再唱出3首自己作曲的作品。

當祖兒出場前，霆鋒突然衝上台，原來他要親自介紹祖兒出場，令原本氣氛高漲的現場，頓時再度升溫，《隆重登場》前奏一響起，全場立即進入瘋狂狀態，觀眾尖叫不絕，祖兒跟6位舞蹈員勁歌熱舞，炒熱氣氛。唱完《隆》後，台下觀眾大叫：「你好靚呀！」祖兒大笑：「我好靚呀？吹到成個癲婆咁都話靚呀？不過我幾鍾意呢個戶外嘅氣氛。」

隨後，一身白色廚師服的霆鋒，以《玉蝴蝶》、《潛龍勿用》等medley歌曲登場，旋即將氣氛推至高峰，唱完後霆鋒以多國語言向觀眾打招呼，並說：「好多謝有一個咁有型嘅環境畀我哋做一樣咁黐線嘅嘢！今（昨）日特別準備咗一首17年冇唱過嘅歌。」然後便唱出《281公里》。之後霆鋒表示：「要多謝呢兩日來自世界各地嘅朋友、台前幕後嘅工作人員，好希望將呢個concert帶到世界各地，送上最後一首歌《活着VIVA》！」雖說是最後一首歌 ，但唱完後台下觀眾不肯離場，不斷嗌encore，霆鋒最後亦順應要求，唱出《謝謝你的愛1999》。

（即時娛樂）