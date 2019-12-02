【淚灑舞台】獲馬浚偉讚靚女 黎瑞恩搞笑打賞：畀50元你 (17:25)

黎瑞恩（小恩子）《快樂有恩 Smile With V 巡迴演唱會─澳門站》已於11月30日順利完成，小恩子獻唱多首歌曲，包括《陽光路上》、《完全的快樂》、《假使有日能忘記》等。當晚演唱會多位圈中好友，包括馬浚偉﹑周汶錡和父母、黎諾懿與太太、劉小慧、何婉盈等捧場。

小恩子在個唱中，特別挑選了當年參加歌唱比賽的歌曲《夜機》作開場，每首歌用旁白串連，帶出她人生歷程五個階段。6年前的11月30日，小恩子恰巧在香港舉行個唱，6年後的同一日則在澳門開騷，甚具意思。在是次演唱會，小恩子一共換了五套歌衫，全部由服裝設計大師陳華國（Kenneth）度身訂做。

談到最後一套歌衫甚性感，她笑言：「我都覺得不能再低，因為好像很『危險』，有時候唱唱吓想著會否踩到，那條紗破了，就會成條掉下來。」

在演唱會中，小恩子說：「將快樂的能量帶給大家，希望大家透過聲音、歌曲重新認識這個moment的黎瑞恩。」當唱出《雲上的日子》時，全場樂迷亮起手機燈，現場頓變一片燈海，小恩子感動落淚，叫大家「唔好搞喊我」。

小恩子在encore前最後一首歌時，問大家有什麼夢想？全場回答「一人有一個夢想」，小恩子就說：「我的夢想是幫助有需要的朋友，例如好似馬仔（馬浚偉）做善事。我覺得快樂好簡單，諗嘢簡單些，幫多些人，就已經好快樂。」全場報以熱烈掌聲，之後小恩子逐一多謝圈中嘉賓，馬仔坐在台上大讚小恩子：「你好靚呀！」，小恩子笑稱：「一陣給你50元。」

（即時娛樂）