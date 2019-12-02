【正式離婚】前夫直認最深遺憾 梁靜茹：會扮演好歌手母親雙重角色 (21:00)

「情歌天后」梁靜茹今年8月被爆跟老公趙元同（Tony）婚變，9月她出席音樂會時淚眼承認正在辦理離婚手續；今日（12月2日）趙元同在社交網宣布跟梁靜茹已完成簽字離婚，結束10年婚姻，而5歲兒子將由兩人共同撫養。

趙元同曾爆出「偷食」傳聞，他作出反駁：「婚姻走到盡頭，雙方皆有責任。但我想說的是，在十年的婚姻裡，我一直都是很愛靜茹很愛這個家。很多外界看到的事都既非事實，也惡毒傷人，在如此困難的時刻，還受到如此巨大的污衊打擊，痛苦不足以形容我的心情。」至於兩人起初傳出婚變，趙元同矢口否認，梁靜茹沉寂多日後承認，他解釋：「簽下離婚協議有幾個月了，只是一直沒有送出，近來常被問到『為什麼不趕快辦完離婚手續』。原因很簡單，離婚不是我想要的結局。當初一開始是希望給彼此一些空間，沉澱情緒，冷靜思考後，說不定可以再一起走下去。」

雖然這段婚姻還是走到盡頭，趙元同不忘感謝梁靜茹，「我很珍惜十年來跟靜茹的生活，婚姻無法延續是最深最深的遺憾...我也真心抱歉...感謝靜茹這十多年來的一切，誠心祝福妳找到想要的快樂，而我也要重拾自己的平靜生活。祝我們都好。」

而梁靜茹的經理人公司向內地傳媒表示：「靜茹會繼續扮演好歌手和母親的雙重角色，專注於全新巡演的準備，吃得健康、持續運動、用心生活，也謝謝大家關心，不要再因為這件事佔用媒體資源了，謝謝！」

（即時娛樂）