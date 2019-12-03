【So Sweet】一個細心舉動 林志玲認定嫁Akira (00:00)

「台灣第一名模」林志玲今年6月閃嫁日本組合EXILE成員Akira（黑澤良平），早前兩人於台南舉行世紀婚禮，讓大家見證他們的幸福；近日夫妻二人又合體放閃，除為Akira同門師弟組合三代目J SOUL BROTHERS的新歌《冬空/White Wings》拍攝MV，又齊齊登上雜誌封面，大談他們相識相愛的細節，以及雙方決定攜手共度未來的瞬間，甜蜜放閃！

近日林志玲與老公Akira登上《VOGUE》12月刊封面，林志玲談到兩人第一次見面是在EXILE演唱會上，真正有互動是在舞台劇的會議上，兩人合作時很有默契，也對彼此有好感，「我很難界定，我們是什麼時候從朋友的感情變成love」；去年兩人再度聯繫時，讓林志玲覺得一定是特別緣分，才令他們成為一家人。

林志玲透露去年祖母離世時，讓她的身心都脆弱得快垮掉；在她感到難過時，她第一時間就想到Akira，於是致電給對方。當時林志玲只說了一句「我的祖母…」便哭得說不出話，後來哭着哭着就睡着了；沒想到當她睡醒後，Akira還沒掛斷電話，當時她迷迷糊糊地說一聲「哈囉」，Akira立刻在電話說「我在這裡」，也是這關鍵點讓林志玲認定「就是這個人了吧」，這亦是她一輩子不會忘記的感動瞬間。

（即時娛樂）