【令人鼻酸】高以翔求婚前猝逝 好兄弟長信曝光淚崩留憾 (13:33)

台灣型男高以翔上星期在內地錄影綜藝節目《追我吧》時，不幸猝逝，終年35歲。高以翔生前好友DJ蔣珅瑋，昨晚（2日）也在微博發表中英文的長信悼念，蔣珅瑋以錄音檔唸出長信內容，懷念著與高以翔度過10幾年的生活點滴，並透露高以翔已打算在11月28日，跟女友Bella的家人及自己親人有個重要晚餐，蔣珅瑋說：「幾天前我們聊天時，你突然問我『你在哪兒』，我當時告訴你我在歐洲旅行，但過幾天我們就能聚了，到現在我終於知道你為什麼那天突然短信問我人在哪裏，因為你們兩家人馬上有一個非常重要的晚餐，你希望我到場，陪你見證你將要開始的一個新的人生篇章。」原來高以翔打算跟女友求婚，豈料這個求婚計劃因為他猝逝，再也無法實現。

湊巧毛加恩亦曾在ig的限時動態，提及「你前幾天才告訴我你會有個重要的晚餐，我真的非常為你開心。」相信是高以翔準備向女友求婚，並提前告訴好友，希望親友也能見證幸福時刻。

另外，高以翔的髮型師黃翊軒日前在社交網撰長文，透露高以翔到浙江衛視錄影前，曾幫高以翔修剪頭髮，黃翊軒在文中曾提及：「想起那一天你跟我說台北這幾天的天氣讓人感到很不舒服，你感覺自己似乎已經有一點感冒了，還對我說最近天氣都變來變去的，叫我自己也要照顧好身體，別感冒了！你說你隔天要去參與一個實境秀節目的錄影，就先小修一下，你還說那是一個超高挑戰體能、體力的節目，擔心自己會無法達成，我還對你拍了肩說，安啦﹗這些考驗對你來說哪算什麼啊，你行的、肯定是沒問題的！更何況你平常都有維持運動的習慣、打藍（籃）球還有在健身、所以那些對你來說根本不算什麼吧﹗」

2人還約好在毛加恩婚禮前，要再修剪一次頭髮，黃翊軒說：「然後，你說很快，你錄完節目星期四就回來，星期四想要再過來，讓我再幫你整理一下頭髮，因為隔天星期五要去參加你好兄弟毛毛的婚禮，你要帥帥的去當他的伴郎....」

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（即時娛樂）