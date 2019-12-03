【低頭不語】高以翔今天頭七 家人和女友Bella哀傷致祭 (13:57)

台灣型男高以翔上星期在內地錄影綜藝節目《追我吧》時，不幸猝逝，終年35歲。今午其家屬在台北市第一殯儀館對面的金寶軒靈堂，舉行頭七儀式，大批傳媒在靈堂外守候。

高以翔女友Bella在友人陪同下，在12時許抵靈堂，她架著墨鏡﹑身穿素服低頭不語步入靈堂，隨後高以翔雙親﹑大哥和二哥也到場，雖然他們戴上墨鏡，仍難掩哀傷神情。另外，高以翔告別式將在12月15日舉行，近日家屬已開始和殯葬業者討論相關細節。

此外，徐熙娣（小S）昨天在台北出席義賣活動，談到高以翔猝逝，她難過表示：「到現在還不可置信。」她表示當天看到新聞時，還以為是假的：「我老公告訴我是真的，之後我久久沒辦法面對這個世界，也在家大哭了好幾次。」小S又憶述當初高以翔上《康熙來了》的點滴：「當時我看到他，就覺得怎麼有這麼帥的男生，每一次他來，我都會飛撲他、吃他豆腐，但高以翔表現很紳士，每次錄影完後都會來跟我說『謝謝S姐照顧』，非常有禮貌。」

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（即時娛樂）