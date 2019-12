前港姐王愛倫的兒子林建億(Chester)喜愛夜蒲,經常被拍到和外籍女模流連蘭桂坊,而曾跟周家蔚和劉俐拍拖的Chester,被爆經常換女伴,不過日前Chester在社交網上載一張從後攬實外籍女友的「蜜照」,他還留言讚女友Nelli Orel:"I hope everybody finds someone like this ♥️ #thebest #thankful #goodtimes",不少Chester的好友都留言畀心心及畀Like,而翻看Nelli的ig,原來是來自俄羅斯的女模,今年22歲,她不時在ig上載靚相,狂曬惹火身材。

(即時娛樂)