【電話裏的忘川】陶傑悼故友 公開和黎小田最後對話內容 (15:04)

「音樂巨匠」黎小田前天（1日）離世，享年73歲。才子陶傑和黎小田私交甚篤，陶傑昨晚在社交網寫下《電話裏的忘川》悼念故友，並上載他和黎小田個多月前的WhatsApp截圖：「祝早日康復﹗本月內一叙。」當時小田亦覆他「Ok thanks」，之後陶傑在10月16日再WhatsApp小田：「你近況如何？多放鬆休息。今晚光明頂節目，12點前我將會播出你當年作的『自由在我手』，祝早日康復。余安安唱的版本。有空見面。」小田亦留言覆他「Ok thanks」。

陶傑在facebook說：「在屏幕的記錄檔案裏，尚餘與黎小田上一次的最後通訊。一個朋友永別，他的號碼在你手機屏幕上開始向下沉。與黎小田幾年來通訊尚頻，他的名字總在手指尖以下之近處。

大半年來，他的名字下還留有最後上線的時間，通常是十分鐘之前，表示他仍活躍。然後發現，他最後上線的時間是兩天前，然後是一星期。

然後，連最後上線的時間紀錄也沒有了。也有許多就這樣遠去了的朋友，生前的近照，不知在什麼時候換成了一幅晚霞滿天的風景畫。

手提電話裏的通訊紀錄，像生死一隔的一條忘川。照片和口訊，在雲端留下來。檢視紀錄，發現幾年前他的一兩個口訊，令人懊悔地，當日我事忙，忘記了回覆。

在沒有書信的二十一世紀，走了的朋輩，從此留下一個空號。他的名字、音頻、號碼，從此沉降下去，伸手再也拽不回來。有如在渡口，他上了船，從此消失在時間的空茫。」

（即時娛樂）