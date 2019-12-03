【高以翔頭七】繼續宣傳跨年騷 浙江衛視遭網民痛罵 (18:12)

高以翔（本名曹志翔）上星期在內地錄影浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，終年35歲。今天（3日）是高以翔的「頭七」，其家屬和女友Bella到靈堂致祭。

事發至今，浙江衛視方面未有半句道歉，不少網民和粉絲都鬧爆浙江衛視隱瞞內幕，甚至揚言抵制。有消息指浙江衛視內部出現動盪，甚至盛傳有藝人團隊，紛紛退出浙江衛視跨年晚會。雖然發生悲劇，但浙江衛視節目表竟顯示會照播《追我吧》，再惹來網民爭議，後來才將該時段換成「專題節目」。

此外，昨晚浙江衛視仍照樣宣傳今年跨年活動，有指邀請周杰倫和Angelababy（楊穎）等任嘉賓，宣傳口號則是「三年領跑，跨年回歸」，再次惹來網民反感。

另外，高以翔生前另一位好友盧毅，昨日由機場陪伴高以翔遺體到靈堂。他在社交網撰長文悼好兄弟，他表示當天收到高以翔倒地消息後，已第一時間坐飛機趕赴現場，豈料途中已收到對方離世噩耗，他說：「我一路上掉眼淚，感覺自己像個空殼一樣，直到看到你躺在箱子裏，那雙大長腿還塞不太進去，我這才崩潰。」盧毅和高以翔從15歲已認識，彼此相交19年，留下美好回憶：「下飛機，見到了浙江衛視的人，我立馬想揮他一拳，但看到你媽媽，爸爸，跟他們說『辛苦了，你們也不希望這樣。』我才收回我的脾氣，因為『善』是你的legacy，我不能毀壞。」

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（即時娛樂）