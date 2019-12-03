【暗黑版Elsa】睽違7年 蔡依林明年登高雄巨蛋巡唱 (18:20)

台灣天后蔡依林（Jolin）將於本月底假台北小巨蛋舉行跨年演唱會「Ugly Beauty2019-2020世界巡迴演唱會」，她特意飛往洛杉磯閉關排練之餘，今日她公布一個令粉絲雀躍的喜訊，明年5月她將在高雄巨蛋舉行3場個唱。

睽違7年，蔡依林再登高雄巨蛋，她說：「一直很想再到高雄巨蛋開演唱會，尤其南部熱情及人情味都印象深刻，這次有夢想成真的感覺。」上次高雄開騷，為貼近台南歌迷，她曾在蔡媽媽建議下，演唱了3首經典台語歌；今次她希望再次挑戰新的台語歌，更開放歌迷留言提供曲目意見。

蔡依林忙於在洛杉磯密集綵排半個月，並要在這段時間內搞定全新造型，以及與新找來的16名專業舞者練舞及培養默契；由於工作時間緊迫，讓她每天都繃緊神經備戰，從造型、舞蹈、視覺、聽覺各方面都親力親為參與討論。至於對演唱會哪部分最有信心？蔡依林表示：「音樂部分！我敢以我的名字掛保證，絕對會讓大家耳目一新。」

在美國這段期間，蔡依林只在感恩節放了一日假，她跑到戲院睇《魔雪奇緣2》。非常喜歡愛莎（Elsa）的蔡依林，最新演唱會視覺造型也曝光，她穿上雪白色禮服，金黃造型配烏黑唇色，展現冷艷氣質及氣勢。談起配合「Ugly Beauty」 鬼魅視覺的概念，蔡依林忍不住笑說：「我是暗黑版Elsa！冰血女王！」

（即時娛樂）