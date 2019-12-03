周杰倫香港演唱會延期演出 主辦單位公布退款退票安排 (18:33)

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019香港站》主辦單位上月發出延期通告，原定於2019年12月6至8日及13至15日，合共6場的場次，鑑於目前社會環境有未能預測之交通情況下，並顧及觀眾安全作為最大考慮的前提，將會延期演出。所有已購票人士皆可保留門票，或使用確認電郵，以享有優先換領延期演唱會之門票權利。主辦單位今日（3日）公布演唱會退票退款安排：

1.凡於KLOOK APP購買門票或Citibank信用卡優先訂票，退票退款申請流程及條款如下：

退票基本條款及細則

1.退票申請接收時間：2019年12月3日下午17:00至12月31日晚上23:59止（以申請接收時間為準）。超過此階段指定時間的退票申請概不受理。

2.門票退款將安排存入購票者之信用卡戶口（或購票時所用網上付款方式）。恕不安排現金或支票退款。

3.選擇退票的觀眾，將同時放棄優先換領延期演唱會門票之權利。

退票申請方法

請前往Klook App或Klook網頁，登入後，在「我的帳戶」—進入「使用憑證」中找到需要退票的訂單，點擊「聯繫我們」、按下「諮詢KLOOK」—「取消預訂」提交退票申請。

購票者需提交相關證明文件（如：門票確認電郵或憑證）。

若在同一張訂單需要部分退票，請在退票申請中列明需退票的張數。若閣下選擇部分退票，請保留Klook發出的部分退票成功通知電郵。在換領延期演唱會門票時，閣下需連同原購票憑證及申請部分退票電郵前往指定地方換領門票。

Klook收到部分退票/退票申請並確認相關證明文件後，將在24小時內發送電郵回覆作實。部分退票/退票申請一經接納，購票者將於3個工作天內收到確認申請部分退票/退票電郵。Klook 需經過約7個工作天來處理退款。相關款項將於收到退票電郵後40個工作天內存入至購票者之信用卡户口 (或購票時所用網上付款方式)。如填寫的資料不準確或不完整，或會延長辦理退款的時間。

如有查詢，可通過Klook「使用憑證」中「諮詢客路」聯繫Klook，或通過「幫助中心」中「諮詢客路」聯繫Klook。

2.所有經主辦單位內部購票之持票人士，敬請聯絡主辦單位"寶輝娛樂有限公司"有關退票退款的詳情。

3.所有經「亞洲萬里通」及「MOOV」兌換門票或購票之持票人士，敬請留意「亞洲萬里通」的相關電郵及「MOOV」的Facebook專頁公布。

4.如遇存疑的退票申請，主辦單位或會要求辦理退票退款的持票人士提供更多資料，方能處理申請。而該等退款申請將於2019年12月31日之後統一另行處理。填寫的資料不準確或不完整或會延長辦理退款的時間。

若發現偽造門票，將即時報警處理。根據<盜竊罪條例>如作出欺詐性失實陳述試圖以欺騙手段取得退款和根據 <刑事條例>製造或使用偽造門票，均可構成刑事罪行，可處監禁，請不要以身試法。

5.如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權。

*有關是次演唱會延期之具體日期及詳情，將於二零二零年一月底公布。敬請留意主辦單位Facebook專頁 https://www.facebook.com/bestshine.official/及各大傳媒。

*如有任何查詢，請於辦公時間﹙星期一至五，早上11時至下午2時，下午4時至6時，公眾假期除外﹚致電寶輝娛樂有限公司演唱會熱線：+852–2116–4119查詢。

衷心感謝各位對<<英國保誠用心聆聽:周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019 香港站>>的支持。

此致

寶輝娛樂有限公司

2019年12月03日

（即時娛樂）