【MJ逝世10周年】張家銘孖原子鏸重演《鏡中人》 鼓勵年輕人追夢 (19:03)

Marc（左起）、Soraya、張家銘、Simon及原子鏸齊齊演繹MJ的歌曲及舞蹈。（黃梓烜攝）

【專訪】為紀念一代巨星米高積遜（Michael Jackson）逝世10周年，馬來西亞舞台劇演員張家銘（Charles）將於本周五（6號），一連三日在屯門大會堂重演音樂劇《鏡中人》；今次請來識唱識跳的原子鏸（Marsha）、唱家班李樂詩、樂壇新人黃進林及殿堂級音樂人Howard McCrary助陣，齊向米高積遜致敬。

張家銘指《鏡中人》節奏明快，直接透過MJ歌曲貫穿劇情，所以不設中場休息，令演出一氣呵成，「有一場講我好失落，Marsha作為朋友來鼓勵我，大家只講3句對白，然後就唱《You Are Not Alone》，表達有朋友就不孤單。MJ歌曲有好多種類，講友情、愛情、種族，包含好多正面信息，不需要太多對白，聽歌跳舞已能滿足劇情」。他指自己都是從偶像對電影的熱愛、注重小朋友教育而獲得啟發去構思故事，鼓勵年輕人憑熱誠追尋夢想。

張家銘回想自己初入行當新人體驗，「有經歷最低潮，記得初入行收入不穩定，無錢開飯。試過被叫做一些沒有錢收的工作，當給予新人機會，自己不鍾意但都忍住，亦聽到不好聽的說話」。最終，他憑個人信念，堅持有機會便去試的心態，所以勉勵新人做任何事，都要有毅力，不要怕捱苦捱鬧。

原子鏸同樣經歷過新人階段，知道總會有高有低，年輕時曾為沒工開而感不開心，「人成熟了後，便懂得趁空檔期盡量增值，聽媽咪（鄭佩佩）教路裝備好自己，不會浪費時間」。

欲知張家銘、原子鏸專訪詳情，請留意明天（12月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）