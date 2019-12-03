【女方主動求婚】賴弘國自爆娶阿嬌 父母曾反對 (20:04)

鍾欣潼（阿嬌）去年跟有台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，成為台灣媳婦。夫婦二人近日亮相由蔡康永及小S（徐熙娣）主持的節目《花花萬物》，大談婚後心得；其間，阿嬌被問到婆媳關係，她笑言自己跟奶奶的關係，比賴弘國和媽媽之間還好；有時夫妻吵架，賴弘國會把媽媽拿出來指摘阿嬌，阿嬌會親自向奶奶求證。

蔡康永問賴弘國是否曾被父母阻止娶明星？賴弘國坦言這件事沒跟阿嬌說過，他承認起初父母還不認識阿嬌時，確實不贊成他娶阿嬌，因擔心兒子跟藝人結婚會引來關注；後來，父母了解阿嬌後便放心，沒有再反對。賴弘國稱婚後有帶媽媽去看阿嬌演唱會，受到台下粉絲熱烈歡迎，媽媽還感動大哭說：「原來我們的媳婦這麼優秀。」小S聞言笑說：「我覺得你爸媽可能太怕她（阿嬌）了。」還開玩笑應該是故意要哭給阿嬌看的，惹全場大笑。

談到求婚經過，阿嬌承認是她主動求婚；有次他們去旅行，阿嬌為了完成人生清單想玩跳傘，賴弘國竟願意陪她，令阿嬌覺得很浪漫才認定對方，賴弘國則笑說慶幸當時做了跳傘這決定：「但不會再跳第二次。」阿嬌又談到婚禮使費，她堅持拒付婚禮相關費用，因不希望拿錢把自己嫁出去；兩人去年在美國舉行婚前派對，年底又在香港宴客，賴弘國坦言壓力有點大，還自嘲怎會有人結婚結到快破產。

賴弘國曾捲入桃色風波，他與阿嬌澄清相關謠言都是假的，阿嬌說：「是我一個黑粉黑他的。」對老公投下信任票。

（即時娛樂）