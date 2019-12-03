【高爸跌倒】百無禁忌 新婚毛加恩偕妻靈堂弔唁高以翔 (21:33)

身為基督徒的毛加恩（左圖）百無禁忌，與太太羅雯到靈堂弔唁高以翔，同場還有陳建州及范瑋琪夫婦。（中國時報及自由時報圖片/明報製圖）

台灣型男高以翔上星期在內地錄影綜藝節目《追我吧》時不幸猝逝，其遺體已運返台灣，靈堂設置在金寶軒，今午高以翔家屬與女友Bella在靈堂為他舉行頭七儀式，大批傳媒在靈堂外守候。「高爸」曹道成與高媽媽、二哥高宇橋等，於晚上7時左右步出金寶軒，其間，高爸正舉手要對傳媒揮手示意時，視線沒注意到腳下梯級，不慎踩空跌倒在地，旁人趕緊攙扶他。

高以翔的好友，包括毛加恩與太太羅雯、陳建州（黑人）及范瑋琪（范范）夫婦、汪東城、錦榮、陳信安、籃球員戴維斯（Quincy Davis）等亦有到靈堂弔唁。其中日前結婚的毛加恩更百無禁忌，偕同太太羅雯低頭不語到達靈堂。黑人與范范則手牽手抵達，當兩人看到高以翔摯友蔣琨瑋時，三人緊緊互擁，戴着口罩的范范難掩悲傷，不斷用紙巾拭淚。

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（即時娛樂）