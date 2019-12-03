【暫時領先】民選最喜愛女歌手 方皓玟拋離容祖兒 (23:22)

商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日舉行，近日商台讓樂迷以一人一票形式，公開投選「我最喜愛的男、女歌手」與「我最喜愛的組合」，本周五（6日）截止投票，最後5強分別是，「我最喜愛的男歌手」周國賢、姜濤、張敬軒、陳柏宇及許廷鏗；「我最喜愛的女歌手」容祖兒、鄭秀文、謝安琪、林二汶及方皓玟；「我最喜愛的組合」Dear Jane、MIRROR、Supper Moment、Kolor及RubberBand。

有關賽果於頒獎禮當晚公布，網絡紅人King Jer率先在其fb專頁「King Jer娛樂台」進行民意調查，其中「我最喜愛的女歌手」方皓玟遠遠拋離對手，在2.5萬票中，她佔了2.2萬票；其餘4位女歌手，就以容祖兒得票最少。「我最喜愛的男歌手」有1.5萬網民投票，周國賢以逾9000票暫時領先。至於「我最喜愛的組合」則有逾7000網民投票，RubberBand暫時佔超過一半票數。

容祖兒在民選的「我最喜愛的女歌手」暫時落後，但她在音樂串流平台Spotify卻有好成績。Spotify公布2019年度總回顧，在過去一年，在香港串流最高計算，前5名中佔3名是香港歌手，包括陳奕迅、張敬軒及容祖兒，其中陳奕迅與容祖兒更是連續3年成為在港串流量最高的男女歌手。

（即時娛樂）