傳唱片公司杯葛《願榮光》 拒派歌手出席叱咤頒獎禮 (17:16)

商台今日宣布因未能確保所有參與者場外場內安全，決定取消明年1月1日的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，改以其他形式頒發全數43個獎項。消息傳出後，大批網民到商台的官方社交網留言，稱對電台的決定非常失望，紛紛追問取消原因；又提議電台如認為在灣仔舉行不夠安全，可以改在其他地方舉行，亦可以將時間改由下午開始。不過，也有網友認同商台決定，表示「歌手安全都確保唔到真是取消好過啦」、「好可惜😔，但如果係為觀眾安全理由而取消都無可厚非，明白的」。

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有網民斥商台此舉等同「跪低」，追問電台是否因牌照問題受壓，是否怕《願榮光歸香港》萬一成為「我最喜愛的歌曲」惹來台下觀眾叫口號，台下歌手又不識畀反應。《願榮光》成為不少網民的最愛歌曲，不少網民欲力推歌曲上榜，從而入圍成「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」候選名單。同時，亦有網上傳言指自從《願榮光》成為派台歌後，有最少5間唱片公司向商台表明不會安排歌手出席頒獎禮。對此，商台回覆查詢時表示︰「沒這回事。」

姜濤、MIRROR分別入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手及組合」5強，經理人花姐知道頒獎禮取消後有點突然，但認同及尊重商台決定。而英皇娛樂表示明白及尊重商台決定，期待新形式頒獎禮，歌手們會繼續做好音樂。

（即時娛樂）