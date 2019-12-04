【叱咤頒獎禮取消】與《願榮光歸香港》無關 森美：佢哋肯投 我哋就頒 (19:08)

【今日直擊】商台今日宣布取消明年1月1日舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，改以其他形式頒發全數共43個獎項。身為商台DJ的森美今日出席品牌活動，他說自己都是消息宣布前一晚才知道，心情是有點失望，因為這是每一年的大事，但香港現在環境跟以往不同，不能夠舉辦頒獎典禮也沒辦法，始終要顧及場內觀眾及歌手的安全問題，「未知會改什麼形式，但我聽回來好似是保險的問題，大家一直是想搞的，就算什麼原因都想盡力去搞，但這個不是正式，正式要問回商台，只是聽講保險做唔到，情況唔知會發生什麼事，所以先令佢哋想另一個方法去做」。

外間傳商台取消現場頒獎跟歌曲《願榮光歸香港》有關？森美說：「我覺得應該唔關事，以我哋叱咤903頒的獎項，一個是頒播放、專業推介，另一個是樂迷投票，記得有年坤哥（吳業坤）、《天與地》攞過獎，雨傘運動時都有敏感歌曲，都有頒過獎項。最重要我喺台上都曾講過頒獎說話，就是你肯投票，我哋就肯頒，所以絕對唔會同任何歌曲有關。（保險才是主要問題？）對於我來講是好make sense，佢哋肯投，我哋就肯頒，照計嗰首歌都會投得到，睇剛剛的區議會選舉就知投票力量有幾大，亦可想而知嗰首歌得獎都唔出奇。（傳因此令中央及港府施壓？）覺得香港區議員都可以做區議員，點解唔頒？我哋覺得投票就係市民聲音，是市民的意願，若果話我哋驚政府或有壓力，政府自己都畀300幾席做區議員，電台如果畀人投票，嗰首歌都應該攞獎。（又有傳商台續牌有關？）第一件事，聽首歌的精神，香港人喜唔喜歡這種精神，最重要是投票而我哋去頒發，這個是市民的聲音，同議員當選是一樣，見不到跟同續牌有直接關係。」

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（即時娛樂）