【處男執導】顧美華讚唔似初哥 馬浚偉恨攞金像新導演獎 (19:58)

【專訪】馬浚偉（馬仔）與顧美華完成舞台劇《生前約死後》後，再度合作同名電影，延續戲中的母子情。馬仔表示無論舞台劇和電影「母親」一角，美華姐都是不二之選，「美華姐的容貌，跟我的母親非常相似，如果她不答應演出，我絕對不會開拍」。

美華姐大讚馬仔這位新導演好勝任，一點不似「初哥」，一切盡在掌握中，胸有成竹，她給80分的高分數。馬仔直言想攞明年金像獎「最佳新導演」和「最佳編劇」獎，還自覺有機會問鼎金像影帝。

談到對生死的看法，二人均毋懼死亡，認為要活在當下，愛要及時。問美華姐會否更珍惜與兩個女兒相處？她笑指更珍惜與麻將的相處，「女兒都已長大，有自己的家庭和小朋友，忙到不可開交，所以我珍惜麻將腳，閒來搓下麻將和去旅行」。

馬仔就有兩個原因不害怕死亡，一是每次驚恐症發作都很接近死亡，那麼多年，面對過無數次死亡，他已經沒反應了；其次，當然是他有信仰，「希望在地上做多些好事，福杯滿溢，可以一路好走。就算現在死了，也沒遺憾，只要每天預期要做的事情，盡力去完成，何來遺憾」。

欲知馬浚偉、顧美華專訪詳情，請留意明天（12月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）