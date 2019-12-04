【嘴似爸爸】太太剖腹產女 周柏豪自爆入產房10秒即喊 (20:37)

35歲周柏豪今日宣布做老竇，太太Stephanie日前（2號）為他誕下小公主。柏豪晚上再到醫院探太太及女兒，心情大好，企定影相及接受傳媒訪問，「好開心，因為幸福不是必然，我同太太咁幸運、幸福有一個咁可愛的BB女，但仍未改名。她出世時重6磅7安士，醫生話母女平安亦好健康，好感恩。（懷孕消息收得好秘密？）因為屋企好多老人家，覺得最安全時候，出院、返到屋企跟大家交代」。

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柏豪直認當日有入產房，並發覺女人是好堅強的，「入到去以為自己可handle，原來是不可以，入到去10秒就喊，太太反而叫我堅強啲，唔好嚇親醫生護士。（太太是開刀還是順產？）開刀。（太太情況如何？）OK，她不斷照顧BB，我就照顧她，其實覺得自己做不到什麼，斟茶遞水，扶起身落牀，但我已經覺得好攰，更何況是女人、母親，我覺得女人好偉大」。

柏豪透露女兒是12月2日出生，過多2日就出院返屋企，會拿時辰八字去改名，暫時先叫BB、囡囡。至於有否乳名？他說：「無，未有乳名。（BB似誰多些？）嘴似我，應該幾多口，我會受晒，大家都講女兒一定恰爸爸，我希望個女是個有家教的女兒，不會恰爸爸。」

（即時娛樂）