老公袁劍偉新片押後上映 林嘉欣：好作品不受時間限制 (22:03)

【今日直擊】林嘉欣今日出席「想‧像達文西500週年展」開幕禮，即場試玩拍照裝置，製作出「蒙羅麗莎的微笑」林嘉欣版。看來清減不少的林嘉欣，透露今年二月開始食素，由一日續漸增至七日，但並非為減肥，而是為身體好，和為全球暖化出一分力，「我現在對肉一點慾望都沒有，不會強迫屋企人跟隨，由他們自己選擇。」

提到有傳明年香港電影金像獎被施壓，中國演員將缺席頒獎禮，而合拍片則不受影響。林嘉欣最初不想回應，當追問可覺得頒獎禮因此會失色，她直言：「來不來已不關電影事，作為電影工作者，可跟不同地方的電影人討論和交流是很難得，但現在已超越電影這件事，所以冇嘢好講。」

至於社會活動持續，林嘉欣自言有些活動都押後，加上現時的社會氣氛，心情一定有影響，「遇到喜歡的劇本會照樣去傾。（有很多電影叫停？）傾緊的電影是台灣的，沒受影響。（老公袁劍偉的新片《死因無可疑》上映時間也押後？）明白大家現時冇心情入戲院，這對作品也好，而且好的作品不受時間限制。（該片是夫妻檔第2次合作？)今次可以處理得好一些，因第一次很多事情都很著緊，老公有了經驗，我可專心做演員，大家合作也沒吵架。」

（即時娛樂）