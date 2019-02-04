環島泳籌款數字破900萬 方力申為慈善願捐出內褲拍賣 (16:54)

【今日直擊】方力申（小方）上月為「點滴是生命」進行環島泳，至今籌得900多萬元善款。小方今日出席慈善藝術展活動，現場除展出15件藝術作品，還有他當日游水時的泳褲及泳鏡等。小方表示泳褲、泳鏡只屬展覽用途，如有人出價50萬元善款，他願意賣，笑言連身穿的內褲也可捐出來賣。小方說︰「為慈善不遺餘力，為了能籌得超過1000萬元善款，有靚價就賣。」

環島泳至今已完成一個月，他仍然回味︰「以前女性粉絲關注多，現在多了男性支持者。他們讚我之餘，還說對我改觀。我最初覺得有點冒犯，我形象很差？為何會對我改觀？後來正面地想，他們覺得我好才是最重要。」

小方透露今次環島泳獲不少朋友支持，演藝界朋友更是出錢出力，單是藝人的捐款已有過百萬元。他說︰「我平時好少碌人情卡，即使是碌卡，他們穿上大會Tee拍片支持，我已無限感激。藝人很多時每做一件事都是錢，今次有很多藝人主動拍片，出錢出力又有，才引起更多人關注。」

提到早前參加泳賽奪金牌，小方說︰「我15年沒游水，好大壓力，爸媽來看，現場又有幾十部手機影住。而且泳賽有機會跟後生仔一齊游，再依參賽者年紀分組來排時間名次，我最初不喜歡，覺得有機會輸給年輕人。我叫同事下次幫我遲一點報名，就不用跟後生仔一齊游。豈料泳會同事說『方校長，你平日教學生不要怕輸，你是否怕輸？』我一言驚醒，只好下次讓年輕人贏吧﹗」」

（即時娛樂）