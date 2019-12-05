【富士山河口湖取景】C君孖黃天頤玩破格 黑Look影婚照 (17:47)

農夫成員鄭詩君（C君）與港台DJ女友黃天頤將於12月13日結婚，一對準新人於婚前三星期才飛往日本，選於富士山河口湖拍攝婚照，C君解釋：「我之前上網睇一些KOL的相，見到影紅葉好鬼靚，於是一心想影輯滿佈紅葉的婚紗照，可惜事與願違。10月底去搵婚攝公司時，職員話10月底冇紅葉，要到11月中才開始有一些，所以搞到成件事咁遲。」職員更指要往較寒冷的地方，如富士山附近才有紅葉，故最後選擇該地為拍婚照地點。拍攝當日，兩人發覺現場的紅葉不多，幸好天朗氣清，以及有冠雪的富士山作背景。

今次C君與天頤的婚照有點破格，兩人都選了型格的黑色服飾，天頤說：「我一直覺得婚紗是結婚當日才著，pre-wedding可以揀自己鍾意的衫，加上C君經常強調這輯相的主題是開心，如果著婚紗影相很難開心，又窄又顧住有冇走光，還要縮肚。」

一對準新人只花了大半日拍照，但C君卻指今次行程比起與Do姐（鄭裕玲）拍旅遊節目的call time更早，當日早上6時便要完成化妝set頭出發，即是凌晨4時便要起牀。而兩人對這輯婚照非常滿意，整個過程中，最考起他們是要深情對望，「因為要在第三者面前做親密舉動，真是尷尬到不得了，加上一望就忍不到笑。從來無自己畀錢影相，只有收錢影相，比錢影相還要受人命令。」

他們又透露籌備婚禮十分順利，C君讚外母大人十分開通，於過大禮主動提出簡化繁文縟節，當然亦希望早日抱孫。

（即時娛樂）