【高以翔猝逝】浙江衛視宣布永久停播《追我吧》 還原出事過程 (18:24)

高以翔上月27日在內地錄影浙江衛視遊戲節目《追我吧》時猝逝，網友質疑電視台自事件發生至今一直沒有道歉，今日浙江衛視總監終於作出回應，並還原高以翔的出事過程。

浙江衛視總監林湧今日接受內地傳媒訪問，表示電視台決定永久停播《追我吧》，「意外發生至今，我們一直沉浸在悲痛和自責之中。我們深感對不起以翔，對不起高爸爸、高媽媽，對不起所有愛以翔的人」。林湧指事發當日，在徵得高以翔家人及經理人團隊的同意後，浙江衛視發了兩則聲明，「公布了以翔去世的消息，表達了悲傷和愧疚之情，並承諾承擔相應責任。當時，以翔家人的最大心願就是讓他盡早回家。從事發到12月2日，我們和家人及經紀團隊一直陪伴在他身邊，這兩天也在積極妥善處理各項後事。」他說電視台考慮到高以翔家人和經理人團隊希望低調處理的意願，前段時間將重心放在抓緊協調各方、辦理相關手續上。「我們沒能守住最好的以翔，只希望能夠護他安靜走完最後一程。在以翔回到家鄉，內地部分的後事處理暫告一段落之時，我們決定公開相關情況，並永久停播《追我吧》節目。」並稱近日將派人前往台灣弔唁。

林湧又還原高以翔當日的出事過程，他指當晚凌晨1時26分左右，高以翔開始進行賽道環節，在奔跑了600多米並通過賽道上的裝置後，便放緩步伐，坐在旁邊的花槽，隨後在1時30分52秒昏倒；高以翔是倒地後1分46秒就開始急救，現場有寧波急救中心醫護人員待命，急救20多分鐘後，由救護車轉送往附近的寧波市醫療中心李惠利醫院，經過2個多小時的全力搶救才宣告不治，而浙江衛視已封存相關證據供監管部門依法查證。

浙江衛視今日亦在微博公開道歉，「對不起，我們沒能守護住最好的以翔」。

相關新聞：【聞者心酸】晚晚為高以翔守靈 女友Bella拍片認癡情

（即時娛樂）