再次合作有壓力 曾國祥唔敢講周冬雨二度封后機會 (19:43)

曾國祥（右）讚周冬雨在新戲《少年的你》中的表現比拍攝《七月與安生》時更出色。（鍾偉茵攝）

【明報記者鍾一虹澳門直擊】曾國祥執導、周冬雨主演的電影《少年的你》有份參加《第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮》，兩人結伴行紅地氈及一同受訪。

兩人上次合作《七月與安生》成績好，周冬雨更獲封金馬影后。今次再合作，周冬雨說感覺特別好，曾國祥則表示︰「拍完《七月與安生》後，我跟周冬雨成為好朋友，但今次再合作也有壓力，因為不想重複。」

談到對《少》片的得獎信心，以及周冬雨再登影后寶座的機會，周冬雨說︰「這套戲受關注已非常幸運，有獎會高興，但隨緣。」曾國祥讚周冬雨拍攝時比之前更努力，表現好好，已是他心目中的最佳女主角，但會否被提名要視乎評審決定。他說︰「會否有獎要講運氣，我不會想太多，以免有壓力。」

《七月與安生》另一女主角馬思純被指演技大倒退，曾國祥未看對方的新戲，但不相信她會退步，因為對方熱愛演戲，而且很努力，自我要求高。提到母親宋麗華被傳入院，曾國祥說媽媽只是入院檢查，身體沒問題，但日後要注意一些生活習慣。

相關新聞：【真正朋友】傳林峯張馨月改婚期 吳卓羲：我知實爆大鑊

相關新聞：【超級禦寒能力】郭奕芯Deep V透視 周冬雨露肩曬美腿

（即時娛樂）