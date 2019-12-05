【超級禦寒能力】郭奕芯Deep V透視 周冬雨露肩曬美腿 (23:58)

【今晚直擊】「第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮」今晚於澳門舉行，溫碧霞、吳卓羲、陳家樂、周冬雨、曾國祥、湯怡、何珮瑜、李靖筠、郭奕芯、余安安、林盛斌、甘國亮也有出席。郭奕芯以大Deep V黑色透視晚裝曬性感最搶鏡，「女神」溫碧霞穿閃片露肩長裙，跟穿橙色低胸晚裝的湯怡、著粉紅色露肩晚裝的周冬雨同樣亮麗。

陳家樂獲悉主演的兩部電影《我的筍盤男友》和《緊急救援》，將於賀歲檔前後推出，感到非常驚喜，「我以前最鍾意揀賀歲檔睇戲，因為有大明星周潤發、周星馳睇，現在輪到自己有份的電影上映，希望會有好成績」。他也了解過賀歲片的對手，知道黃子華打對台，他也期待捧場，揚言自己都要加強宣傳攻勢催谷電影。

騷胸的郭奕芯帶住兩部作品參加影展，故特意悉心打扮，不介意捱冷，她笑言：「天氣凍可以消脂，哈哈！我做足防走光措施，我第一次參加澳門影展，想扮靚一點，突出少少。」她透露在《我的筍盤男友》中嘗搞笑角色，跟關智斌在《墮落花》則有激吻戲，若將來遇到好劇本，可以考慮大膽裸露。

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（即時娛樂）