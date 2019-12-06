許芷熒Ig曬性感孕照 未生已怕囡囡將來遠嫁外地 (17:06)

許芷熒（Whitney）懷孕7個多月，上月宣布佗女的她在Instagram分享多張性感孕照，分享將為人母的心情。她說︰「曾經在年輕時，我有幻想過婚後要二人世界多幾年才生小孩，也有幻想過出來社會工作便開始有自己的家庭。因為父母，家中的姐姐也是很早便組織家庭，這個影響也令我從少（小）對家庭很有響枉（嚮往）。但原來上天一早便安排好要我在這個時候當媽媽 。一切都來得最合時，沒有太早，也沒有太遲。」

「曾經，在未結婚前，常常會幻想將來有孩子會有妊娠紋，會變肥胖，會有各種各樣的身體和心理上的變化。其實說真的，這種未知的感覺真的曾經讓我試過有一種恐懼的感覺。但現在懷孕之後，這一切一切就變得幸福，一切都放BB行先..... 望著（着）自己的肚，不再是擔心自己是否有妊娠紋，而是感恩肚裏面住著（着）我健康的女兒。」

「在照結構前那幾個月，每次去做產檢，心入面既又興奮，又有擔心BB是否健康，發育和心跳是否正常。 我相信很多爸爸媽媽都曾經有著（着）同樣的感受！最緊張的一天就是照結構那天，當醫生告訴我和丈夫BB所有一切都正常健康，真的是前所未有的感恩和開心！」

「現在我已經擔心女兒將來會否嫁到外地，很少機會見面；現在已經擔心女兒青春期的反胖（叛）期。《養兒一百歲，長憂九十九》，有了自己的小孩之後才明白這句說話的意思。感謝女兒在這個孕期讓我舒舒服服，沒有孕吐，沒有很大的反應。希望再懷上下一胎的時候，一樣都是那麼的舒服。」

（即時娛樂）