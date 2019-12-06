【悼念黎小田】薛家燕自責未及時察覺好友身體不適 (20:45)

【今日直擊】殿堂級音樂人黎小田（Michael）12月1日病逝，薛家燕、 伍衛國、余安安、柳影虹、陳敏之、胡諾言、胡渭康、林利、黃翊、蔡一傑等，今晚為無綫錄影悼念節目《創造經典 永遠懷念音樂巨匠黎小田》。家燕姐神色哀傷，在悼念冊寫上「Michael：你是我的心肝寶貝，Love，Nancy」。她受訪時數度飲泣，坦言仍未接受到好友離世，過去幾天也失眠，更自責合作《流行經典50年》時未察覺對方身體出了事。

家燕姐說︰「有天，他說很疲累，想辭演。我說很多人重現熒幕，令節目非常成功，於是他又答應繼續做。是不是他當時已身體不適，但他沒說出來？直至今年4月，他說個心有點不舒服，經常覺得凍，叫我摸摸他的手。大家當時笑，問他是否想拖手？他又沒出聲。回想這件事，我很難過。他真的很惜我，多謝他幫我做這個演出，亦是最後合作。」

黎小田最後那段日子，家燕姐天天到醫院探望。她說黎小田每天都表現得很開心，可能為了不想別人擔心。家燕姐說︰「我的人生有這個拍擋，無憾了﹗」有指黎小田因癌症病逝，家燕姐封口拒透露，只說黎小田在兒子及親友陪同下離世，走得安詳，也沒有遺願。

（即時娛樂）